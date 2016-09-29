أرقام في الجول - تقرير النصر للتعدين.. احذر يا زمالك من هؤلاء

على الزمالك غلق منافذه أمام الجبهة اليسرى للنصر التعدين لأنها مفتاح هجمات الفريق صاحب الأرض، على الزمالك الحذر من تسديدات مهاجمهم الغاني باتريك أدو.

لماذا؟ الأرقام تقول إن هذه مفاتيح لعب النصر للتعدين.

ويقدم FilGoal.com تحليلا رقميا لأبرز مفاتيح التعدين قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم في الثامنة مساء.

1) الأكثر تصويبا في التعدين

لم يسجل النصر للتعدين هدفه الأول في الدوري الممتاز، ولكن هذا لا يمنع حقيقة أنه يحاول كثيرا على مرمى خصومه.

فخلال مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة، سدد الفريق 5 كرات بين الثلاث خشبات وكان 2 منهم بقدم الغاني باتريك أدو مهاجم الفريق.

المهاجم المنضم للتعدين من صفوف الواسطى هو أكثر من يسدد في الفريق، وكان له أيضا محاولتان على المرمى في الخسارة الأولى من إنبي.

2) الأكثر إرسالا للكرات الطولية

في مواجهة الزمالك، من المتوقع أن يلجأ فريق صاعد مثل التعدين إلى الكرات الطولية في بناء هجماته. والبداية دائما تكون من إسلام صيام مدافع الفريق.

إسلام صيام لعب 5 كرات طولية من أصل 11 خلال الخسارة من المصري.

لذا حين تصل الكرة إلى صيام، على الزمالك أن يعرف أنه سيحاول إلقاء الكرة بعيدا للأمام.

3) الأكثر إرسالا للعرضيات

قد يعاني النصر للتعدين من غياب ظهيره الأيسر أحمد إسماعيل بسبب الإصابة، لكن هذا لن يريح الزمالك بسبب وجود إسلام سري على الجبهة الأخرى.

إسماعيل ماكينة عرضيات حيث أرسل 8 عرضيات في مباراتي الدوري حتى الآن، رغم خروجه للإصابة أمام المصري. وهذا يبرر رغبة الجهاز الفني للتعدين في تجهيزه سريعا.

لكن الجانب الأيمن أيضا سيشكل خطورة على الزمالك لتواجد إسلام سري، اللاعب الذي قضى مع الأهلي رحلة قصيرة.

سري أرسل 6 عرضيات ضد إنبي والمصري، منهم 2 بشكل صحيح.

4) الجبهة الأنشط في التعدين

الجبهة اليسرى للتعدين هي الأخطر على الزمالك.

أخطر جبهات التعدين هي اليسرى، التي تشهد العدد الأكبر من التمريرات والتحركات ومحاولات فتح مساحات في دفاعات الخصوم.

5) الثنائي الأكثر تفاهما

حين تصل الكرة إلى هشام عبد الحميد لاعب وسط التعدين يفكر مباشرة في عبد العزيز إمام.

الثنائي الأكثر تمريرا للكرة فيما بينه في الملعب كان عبد الحميد وإمام، حيث مرر الأول الكرة إلى زميله الجناح الأيسر 7 مرات ضد المصري.

هذا يؤكد أكثر قوة الجبهة اليسرى للتعدين، خاصة إذا علمنا أن المهاجم باتريك أدو هو أكثر من يستلم الكرة من إمام.