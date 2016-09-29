العفو الدولية تتهم السودان باستخدام أسلحة كيماوية فى دارفور

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن حكومة السودان نفذت على الأرجح 30 هجومًا على الأقل بأسلحة كيماوية فى منطقة جبل مرة بدارفور منذ يناير مستخدمة ما خلص خبيرأن إلى أنه غاز يتسبب فى الإصابة ببثور وتقرحات فيما يبدو.

وقدرت المنظمة أن زهاء 250 شخصًا لقوا حتفهم جراء التعرض للمواد الكيماوية.

ووقع أحدث هجوم يوم التاسع من سبتمبر، وقالت العفو الدولية أن تحقيقها اعتمد على صور بالأقمار الصناعية وأكثر من 200 مقابلة وتحليل خبراء لصور تظهر إصابات.

وقالت تيرانا حسن مدير أبحاث الأزمات بالمنظمة “استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة حرب. الأدلة التى جمعناها موثوق بها وتصور نظاما عازما على توجيه ضربات ضد السكان المدنيين فى دارفور دون أى خوف من عقاب دولى”.