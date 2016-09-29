شيخ الأزهر يغادر العاصمة البحرينية المنامة متوجهًا إلي سويسرا

يغادر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس، العاصمة البحرينية المنامة، متوجهًا إلي سويسرا، وذلك بعد زيارة رسمية استغرقت يومين.

> وكان فضيلة الإمام الأكبر، قد التقى خلال زيارته للبحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، كما ترأس فضيلته الأجتماع الدوري الثامن لمجلس حكماء المسلمين.

> ومن المقرر أن تشهد زيارة الإمام الأكبر إلى سويسرا، العديد من الأنشطة والفعاليات، حيث يلتقى فضيلته بعدد من المسؤولين التنفيذيين في جنيف، كما يترأس فضيلة الإمام الأكبر، الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب، والتي تنعقد بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي، حيث يلقي فضيلته خطابًا بعنوان “دور رجال الدين في تحقيق السلام العالمي”.

> يرافق فضيلة الإمام الأكبر خلال الزيارة وفدًا رسميًا رفيع المستوى يتكون من الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والسادة أعضاء مجلس حكماء المسلمين.

> وتحظى زيارة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلي دولتي البحرين وسويسرا بأهتمام كبير على كافة المستويات الرسمية والإعلامية.