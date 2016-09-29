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بالصور .. توزيع 130 طن كيلو سكر على القرى الأكثر فقراً بكفر الشيخ

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بالصور .. توزيع 130 طن كيلو سكر على القرى الأكثر فقراً بكفر الشيخ بالصور .. توزيع 130 طن كيلو سكر على القرى الأكثر فقراً بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت القرى الأكثر فقراً استمرار مبادرة هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ بالتنسيق مع المحافظة ورئيس مصانع شركة الدلتا للسكر بالحامول بيع 130 طن سكر مدعم بسعر 4.75 جنيه للكيلو، وتم توزيعهم من خلال سيارات أجهزة مدن ومراكز المحافظة على القرى الأكثر فقرا وسط سعادة غامرة من المواطنين وتم بيع 4 كيلو لكل مواطن.

 

ورصدت الرقابة الإدارية بكفر الشيخ وجود قرى لم تصل إليها كميات كافية من السكر وبناء على طلب العديد من الأهالى باستمرار المبادرة وتوفير السكر المدعم، قام العميد خالد جلال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ بالتنسيق مع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والكميائى عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر لدعم المحافظة بكميات أخرى جديدة من السكر وسيتم استمرار البيع بالأسعار المدعمة من الأسبوع المقبل.

 

وساهمت حملات الرقابة الإدارية فى توفير السكر وبكميات كبيرة فى المجمعات الاستهلاكية(لدلتا ماركت) التابعة للشركة العامة لبيع السلع الغذائية بالجملة وكسر احتكار التجار خاصة بعد ضبط كميات تصل لأكثر من 100 طن سكر لدى بعض التجار المحتكرين بالتعاون مع مديرية برئاسة عماد حبيب ومباحث التموين برئاسة المقدم إسلام البدوى.

 

 

تم ضبط كمية 25 طن سكر لدى فرع المجمع الاستهلاكى ببلطيم لنقص الوزن من جراء تلاعب مسئولى مراكز تعبئة السكر بالقطاع الخاص، مما دعى فرع الرقابة الإدارية بكفر الشيخ لشن حملات مكبرة على مراكز التعبئة وإعادة ضبط الأوزان وتحرير محاضر للمخالفين للعرض على النيابة العامة.

 

 

 

 

 

 

 


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