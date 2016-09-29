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إصابة 47 معظمهم من الطلاب في حادث بين حافلتين مدرسيتين بأبوظبي

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إصابة 47 معظمهم من الطلاب في حادث بين حافلتين مدرسيتين بأبوظبي إصابة 47 معظمهم من الطلاب في حادث بين حافلتين مدرسيتين بأبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي إصابة  47 شخصا معظمهم من الطلاب في حادث مروري وقع بين حافلتي نقل طلاب على جسر المصفح بابوظبي موضحة ات 25 حالة بسيطة تم تقديم العلاج لهاوغادرت المستشفى إضافة إلى حالتين بليغة ومستقرة و20 حالة متوسطة ما زالت تتلقى العلاج  بمستشفى المفرق.

وأكد العميد علي خلفان الظاهري مدير العمليات المركزية بشرطة ابوظبي ان حادثة التصادم وقعت نتيجة عدم ترك مسافة كافية بين الحافلتين.

وأوضح ان الحادث وقع بين حافلتي نقل طلاب وحافلة نقل عام مؤكدا ان شرطة ابوظبي وفرت كافة الإمكانيات وفرق العمل المؤهلة للتعامل مع كافة أنواع الحوادث.

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