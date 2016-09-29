"أبوظبي للتعليم" يطمئن على الطلبة المصابين

توجه فريق من مجلس أبوظبي للتعليم لتفقد الطلبة المصابين في مستشفى المفرق والاطمئنان عليهم، وذلك في أعقاب الحادث التي وقع صباح اليوم.

وقال المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، انه فور وقوع الحادث توجه وعدد من المسؤولين إلى مستشفى المفرق وذلك لزيارة الطلبة المتأثرين في الحادث، والاطمئنان على أحوالهم ومتابعتها، كما توجه فريق أخر إلى موقع الحادث لمعرفة الملابسات وتقديم الدعم اللازم من مجلس أبوظبي للتعليم.

وأوضح المهندس حمد الظاهري أن المجلس يعمل بالتعاون مع شرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية ( صحة) لمتابعة كافة التفاصيل والأحوال الصحية لدى جميع الطلبة، الذين تراوحت اصاباتهم ما بين المتوسطة والخفيفة.

وأكد أن سلامة الطلبة تأتي في مقدمة أولوياتنا لاسيما أثناء رحلتهم من وإلى المدرسة.

‏كما أن اللوائح التنظيمية للمدارس الخاصة في الإمارة تنص على ضرورة توفير الحافلات المدرسية التي تكون مجهزة ومتوافقة مع مواصفات الأمن والسلامة.