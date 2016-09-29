أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مواقف الشارقة مجانية الأحد المقبل

Google+ Print
مواقف الشارقة مجانية الأحد المقبل مواقف الشارقة مجانية الأحد المقبل

أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن مواقف السيارات في جميع المناطق الخاضعة للرسوم بالمدينة ستكون مجانية الأحد الموافق الثاني من أكتوبر المقبل، بمناسبة الاحتفال بعطلة رأس السنة الهجرية، حسب ما صرح به عاطف الزرعوني مدير إدارة المواقف العامة في البلدية.

وأوضح الزرعوني أن المواقف الخاضعة للرسوم ستكون مجانية فقط طوال اليوم المذكور، والذي يصادف عطلة رسمية للدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في عموم الدولة، على أن يستأنف تفعيل الرسوم يوم الأثنين الموافق الثالث من أكتوبر، مشيراً أن هذه البادرة التي تحرص البلدية على تقديمها خلال العطل وجميع المناسبات الدينية والوطنية، تعكس مدى الاهتمام المتواصل منها بالجمهور وحرصها على توفير كافة سبل الراحة وتسهيل الحركة والمرور على المواطنين وزوار المدينة، كما أنها تنبع من التزام البلدية بمسؤوليتها المجتمعية تجاه مختلف شرائح المجتمع.

 وأكد الزرعوني أن هناك عدداً من مفتشي البلدية سيكونون على رأس عملهم هذا اليوم، داعياً مالكي المركبات إلى ضرورة الاستخدام الأمثل لمواقف السيارات، خاصة وأن الاستخدام الخاطئ والعشوائي للموقف يعرض صاحب المركبة للمخالفة، مؤكداً أن الهدف من مراقبة السيارات خلال يوم العطلة هو منع سوء استغلالها واستخدام أكثر من موقف للسيارة الواحدة أو وقوف السيارات بشكل خاطئ مما يعرقل حركة السير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية