مواقف الشارقة مجانية الأحد المقبل

أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن مواقف السيارات في جميع المناطق الخاضعة للرسوم بالمدينة ستكون مجانية الأحد الموافق الثاني من أكتوبر المقبل، بمناسبة الاحتفال بعطلة رأس السنة الهجرية، حسب ما صرح به عاطف الزرعوني مدير إدارة المواقف العامة في البلدية.

وأوضح الزرعوني أن المواقف الخاضعة للرسوم ستكون مجانية فقط طوال اليوم المذكور، والذي يصادف عطلة رسمية للدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في عموم الدولة، على أن يستأنف تفعيل الرسوم يوم الأثنين الموافق الثالث من أكتوبر، مشيراً أن هذه البادرة التي تحرص البلدية على تقديمها خلال العطل وجميع المناسبات الدينية والوطنية، تعكس مدى الاهتمام المتواصل منها بالجمهور وحرصها على توفير كافة سبل الراحة وتسهيل الحركة والمرور على المواطنين وزوار المدينة، كما أنها تنبع من التزام البلدية بمسؤوليتها المجتمعية تجاه مختلف شرائح المجتمع.

وأكد الزرعوني أن هناك عدداً من مفتشي البلدية سيكونون على رأس عملهم هذا اليوم، داعياً مالكي المركبات إلى ضرورة الاستخدام الأمثل لمواقف السيارات، خاصة وأن الاستخدام الخاطئ والعشوائي للموقف يعرض صاحب المركبة للمخالفة، مؤكداً أن الهدف من مراقبة السيارات خلال يوم العطلة هو منع سوء استغلالها واستخدام أكثر من موقف للسيارة الواحدة أو وقوف السيارات بشكل خاطئ مما يعرقل حركة السير.