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الإمام الأكبر يهنيء ملك البحرين لحصوله على جائزة “الإنجاز مدى الحياة”

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الإمام الأكبر يهنيء ملك البحرين لحصوله على جائزة “الإنجاز مدى الحياة” الإمام الأكبر يهنيء ملك البحرين لحصوله على جائزة “الإنجاز مدى الحياة”

أرشيفية

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين ، بالتهنئة لجلالة الملك أحمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة حصول جلالته على جائزة “الإنجاز مدى الحياة”.
> ويؤكد فضيلة الإمام الأكبر، أن حصول جلالة الملك على هذه الجائزة، جاء ثمرة للجهود الكبيرة التي يقودها جلالته في مجال احترام تعدد الأديان وإرساء مبادئ السلام والتعايش المشترك، وتكليلًا لسياساته الحكيمة القائمة على نهج التآخي والإصلاح، إضافة إلي تعزيز مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا.

وأعرب فضيلته أن حصول جلالة الملك على جائزة “الإنجاز مدى الحياة”، جاء إيضًا تقديرًا للدور الذي يقوم به جلالة الملك في الحفاظ على وحده واستقلال مملكة البحرين، بما تملكه من تنوع ثقافي وتعدد فكري وعقدي، سائلًا المولى عز وجل، أن يحفظ مملكة البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا وأن ينعم عليها بالأمن والاستقرار.

 

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