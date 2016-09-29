المحامي أشرف فرحات: وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» مؤقت

علق المحامي أشرف فرحات، على الحكم الصادر لصالحه من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» بأنه “مؤقت”.

وقال فرحات في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الخميس، إنَّ حكم وقف التنفيذ سيكون مؤقتًا لحين صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة سواء بتأييد حكم وقف تنفيذ الاتفاقية، أو إلغائه.

وأضاف أنَّه قدم الاستشكال لوقف تنفيذ اتفاقية «تيران وصنافير»، كمواطن مصري وليس ممثلاً عن الحكومة، مثلما قدم المحامي خالد علي دعواه بصفته.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت اليوم الخميس، بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير” الصادر من محكمة القضاء الإداري