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البورصة تربح 797 مليون جنيه فى ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

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البورصة تربح 797 مليون جنيه فى ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة تربح 797 مليون جنيه فى ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

البورصة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم نحو 797 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 404,845 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر”إيجى إكس 30″ بنسبة 0.34%، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.37%، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.81%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.03%.

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