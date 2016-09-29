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رئيس الفيفا: يوجد مقترح لزيادة عدد المنتخبات الإفريقية لكأس العالم

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رئيس الفيفا: يوجد مقترح لزيادة عدد المنتخبات الإفريقية لكأس العالم رئيس الفيفا: يوجد مقترح لزيادة عدد المنتخبات الإفريقية لكأس العالم

أقر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوجود مقترح لزيادة عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في النسخ المقبلة من كأس العالم.

وحضر إنفانتينو اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس.

وقال إنفانتينو خلال كلمته: "يوجد مقترح بالفعل لزيادة عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في النسخ المقبلة من كأس العالم".

وأوضح "لكن هذا الاقتراح لايزال في حيز دراسة اللجان المختصة في الفيفا".

ويتأهل 5 منتخبات إلى بطولة كأس العالم.

يذكر أن رئيس الفيفا وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، حيث زار مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم التهنئة إلى المجلس الجديد برئاسة هاني أبو ريدة.

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