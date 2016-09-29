بريزنتيش: عرضنا أكبر من بي إن سبورتس.. والوكالة تطلب التفاوض

قال محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورت إن الوكالة الفرنسية المسؤولة عن تسويق البث الفضائي لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طلبت التفاوض معه.

الكاف أعلن بيع حقوق بث مبارياته، ما أغضب بريزنتيشن كون الأخيرة مقتنعة بأن الشفافية غائبة عن هذا القرار.

وفسر محمد كامل في مؤتمر أقيم اليوم الخميس "قدمنا عرضا يسمى المطرقة يقدر بمليار و200 مليون دولار".

وتابع "هذا العرض بالتأكيد أكبر من عرض بي إن سبورتس. لا شك في ذلك".

ثم استدرك "لكني لا أعرف الرقم الذي فازت به بي إن سبورتس وهذا يدلل على غياب الشفافية عن العملية".

وقدم كامل مستندات توضح عرض شركته على الوكالة الفرنسية 500 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات مصر والشرق الاوسط. ثم عرض أخر بعد 15 يوما بـ600 مليون دولار.

وأضاف "لكن تلك العروض لم تجد من يرد عليها أصلا".

وأكمل "رغم ذلك تحدثنا مع الكاف وطلب منا الذهاب للوكالة، عدنا للوكالة بعرض المطرقة المقدر بمليار و200 مليون ولم نجد ردا".

تفاوض

لكن بعد المؤتمر الذي كشف فيه رئيس الشركة تلك العروض، يقول محمد كامل: "الوكالة الفرنسية اتصلت بنا وطلبوا منا التفاوض".

وأتم "نشكر الحكومة المصرية لدعمها. وسنرى ما إذا كنا سنسافر إلى باريس للتفاوض مع الوكالة".