مورينيو: لم أقم ببيع ماتا.. تلك ليست وظيفتي

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إنه لم يقم ببيع خوان ماتا لاعب فريقه، حينما كان الثنائي في تشيلسي عام 2014.

وكان تشيلسي قد باع ماتا إلى يونايتد في يناير 2014 بمبلغ 37.1 مليون جنيه إسترليني، وفي ذلك الوقت كان مورينيو مدربا للأزرق اللندني.

وفي تصريحات نقلته شبكة "سكاي سبورتس" لمورينيو قال:"لم أقم ببيع ماتا لأنها ليست وظيفتي لست من يبيع اللاعبين".

وأضاف "وظيفتي هي أن أدرب ووظيفتي هي العمل على الملعب، وظيفتي أن أقوم بنصح الإدارة حول سياسة الانتقالات، لا أشتري أو أبيع، لم أفعل ذلك يوما".

وشارك ماتا خلال الموسم الجاري في 7 مباريات مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.