القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2016

أعلنت القائمة الأولى للاعبين الشباب المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي عن عام 2016، وجاء ضمنها ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وريناتو سانشيز لاعب بايرن ميونيخ وماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد.

وظهرت تلك الجائزة للمرة الأولى في عام 2003 وتمنح للاعبين الشباب وبدأتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، ويشارك في التصويت لنيل الجائزة الصحفيين الرياضيين بصحف "بيلد" الألمانية و"بيليك" السويسرية و"آ بولا" البرتغالية و"ليكيب" الفرنسية و"فرانس فوتبول" الفرنسية و"ماركا" الإسبانية و"موندو ديبورتيفو" الإسبانية و"نيا" اليونانية و"سبورت إكسبريس" الروسية و"دي تيليجراف" الهولندية و"تايمز" البريطانية.

ويقوم نظام التصويت على السماح لكل صحيفة بترشيح خمسة شباب بنظام 10 نقاط للاعب الأول و7 للثاني و5 للثالث و3 للرابع ونقطة للخامس.

وأبرز من فازوا بتلك الجائزة هم واين روني مهاجم مانشستر يونايتد وليونيل ميسي نجم برشلونة وماريو بالوتيللي مهاجم نيس الحالي وماريو جوتزة لاعب بروسيا دورتموند الحالي وإيسكو لاعب ريال مدريد الحالي وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي.

وأخر من فاز بتلك الجائزة هو أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، وأول من فاز بها على الإطلاق كان رافاييل فان دير فارت في 2003 حينما كان لاعبا لأياكس.

وجاءت قائمة المرشحين الـ40 الأولى كالتالي:

ديلي ألي (توتنام) – ماركو أسينسيو (ريال مدريد) – ليون بايلي (راسينج جينك) – ريتشيدلي بازوير (أياكس) – جابرييل بوسكيليا (موناكو) – جوليان براندت (باير ليفركوزن) – كارلوس فيرنانديز (إشبيلية) – أندرياس كريستيانسين (بروسيا مونشنجلادباخ) – كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ) – أنتي كوريتش (دينامو زاغرب) – أمادو دياوارا (نابولي) – محمود داوود (بروسيا مونشنجلادباخ) – دانيلو دا سيلفا (بنفيكا) – موسى ديمبيلي (سيلتك) – عثمان ديمبيلي (بروسيا دورتموند) – جيانلويجي دوناروما (ميلان) – برييل إمبولو (بازل) – جابرييل باربوسا (إنتر ميلان) – جولوفين أليكساندر سيرجيفتش (سيسكا موسكو) – جونتشالو مانويل جويديس (بنفيكا) – ديماراي جراي (ليستر سيتي) – ماركو جوريتش (ليفربول) – ألين هاليلوفيتش (هامبورج) – كليتشي إيهانتشو (مانشستر سيتي) – أليكس إيوبي (أرسنال) – فيكتور كوفالينكو (شاختار دونيتسك) – روبن لوفتس تشيك (تشيلسي) – لوكاس هرنانديز (أتليتكو مدريد) – إيمانويل ماممانا (أولمبيك ليون) – آلان دي سوزا (فيتسيه) – أوليفر جولز نتشام (جنوى) – ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – ريناتو سانشيز (بايرن ميونيخ) – خاريو ريديفالد (أياكس) – روبن نيفيس (بورتو) – أنتونيو سانابريا (ريال بيتيس) – ليروي ساني (مانشستر سيتي) – جوناثان تاه (باير ليفركوزن) – يوري تيليمانس (أندرلخت) – ألمامي توريه (موناكو)