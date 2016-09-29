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روي كين: والكوت ظل 10 أعوام يحاول التكيف مع أرسنال.. عليه أن يحافظ على مستواه

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روي كين: والكوت ظل 10 أعوام يحاول التكيف مع أرسنال.. عليه أن يحافظ على مستواه روي كين: والكوت ظل 10 أعوام يحاول التكيف مع أرسنال.. عليه أن يحافظ على مستواه

قال روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق ومساعد مدرب أيرلندا إن ثيو والكوت لاعب أرسنال تطلب 10 أعوام ليتكيف مع فريقه الحالي، مشيرا إلى أنه بحاجة للاستمرار على مستواه الحالي.

وكان والكوت قد سجل هدفي فوز أرسنال على بازل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0.

وصرح كين لقناة "آي تي في" البريطانية "لقد تطلب الأمر مدة طويلة من والكوت للتكيف مع أرسنال أليس كذلك؟ ربما 10 أعوام، إنه بحاجة للاسترخاء لقد مر بأسبوع جيد".

وتابع "عليه أن يحاول أن يلعب بنفس المستوى لمدة سبعة وربما ثمانية أو تسعة أشهر، حينما تأتي المباريات القوية الحقيقية".

وأتم "لدى والكوت الكثير ليفعله، عليه أن يستمر على نفس المنوال لعام أو عامين".

وشارك والكوت خلال الموسم الجاري مع أرسنال في 7 مباريات في كل المسابقات سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفا.

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