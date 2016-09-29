تقرير - يوفنتوس يسعى لمضاعفة راتب ديبالا لمنع انتقاله لبرشلونة

يرغب يوفنتوس في الحفاظ على خدمات باولو ديبالا مهاجمه ويسعى لتجديد عقده ومضاعفة راتبه خلال الفترة المقبلة.

وحسب تقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن رغبة برشلونة في ضم ديبالا دفع يوفنتوس للتفكير في مضاعفة راتب الدولي الأرجنتيني للإبقاء عليه مع الفريق.

ويسعد يوفنتوس لتمديد عقد اللاعب لمدة عام لينتهي في 2021، ويتقاضى مبلغ 4.4 مليون يورو بدلا من راتبه الحالي 2.2 مليون يورو.

وإن تقاضى ديبالا هذا الراتب الكبير فسيصبح ثاني لاعب في ترتيب الأعلى أجرا في الفريق بعد زميله ميراليم بيانتش.

وأوضح التقرير أن برشلونة يرى في ديبالا البديل المثالي لليونيل ميسي والذي يقترب من عامه الـ30.

وشارك صاحب الـ22 عاما في 7 مباريات خلال الموسم الجاري سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.