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تأجيل محاكمة زكريا عزمي في قضية الكسب غير المشروع

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تأجيل محاكمة زكريا عزمي في قضية الكسب غير المشروع تأجيل محاكمة زكريا عزمي في قضية الكسب غير المشروع

أرشيفية

أكد جميل سعيد، محامي زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أنه تم مناقشة خبراء وزارة العدل فى التقارير الذي تم أعداده بشأن مبلغ الكسب.

 

كما طلب سعيد، من القاضى تأجيل القضية للمرافعة، وحضر عزمى وسط مجموعة من المحامين والمرافقين، فيما مُنع التصوير، ورفعت المحكمة جلسة اليوم للقرار، حيث نظرت في غرفة المداولة.

 

 

كانت محكمة النقض، قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة “عزمى” بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكم.

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