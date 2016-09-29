تطعيم 69 ألف طالب بقنا خلال شهر أكتوبر المقبل

أعلنت الإدارة الصحية بنجع حمادي، بدء تطعيم الطلاب بالمدارس خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى انطلاق حملات لتطعيم الطلاب في مراحل التعليم المختلفة ضد الأمراض، داخل مدارس قرى نجع حمادي.

من جانبة، قال الدكتور بدوي المعاون، مدير الإدارة الصحية بنجع حمادى، إنَّ الحملة ستضم المتخصصين فى التطعيم من العاملين بالإدارة ويحملون الكارنيهات الخاصة بعملهم.

وأضاف المعاون في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الخميس، أنَّ إجمالى المستهدف يبلغ 69 ألف طالب وطالبة منهم 8 آلاف و113 في السنة الأولى من الحضانة، و 13 ألف و248، في الصف الأول الابتدائي، و11 ألف و695 بالصف الأول الإعدادي، و 10 آلاف و874 بالصف الأول الثانوي، و12 ألف و961 بالصف الثاني الإبتدائي، و12 ألف و112 بالصف الرابع الإبتدائي​ .​