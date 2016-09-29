السجن 7 سنوات لباحث بالأزهر بتهمة قتل مسن بالقاهرة

قضت الدائرة 12 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم " محمد ج"، كبير باحثين بجامعة الأزهر، 49 عاما، بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بقتل رجل مسن يدعى " السيد فتحى"، موظف بالمعاش، بمنطقة الزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى عبد الحميد، وعضوية المستشارين أمجد عبد الحميد، وطارق محمود، وسكرتارية عامر على وحسن منصور.

وتعود تفاصيل القضية التى تحمل رقم 5757 لعام 2015، إلى نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه ونجله، وذلك نتيجة قيام زوجة المتهم بنشر الغسيل ليلة وقوع الجريمة، مما أسفر عن تراكم المياه على سيارة نجل المجنى عليه.

ونشبت مشاجرة بين المتهم ونجل المجنى عليه، وبحسب أقوال القاتل خلال تحقيقات النيابة، أكد أن نجل القتيل تعدى عليه مستخدما "حجر"، مما أدى إلى استفزازه، حيث أمسك بكرسى خشب، للدفاع عن نفسه.

بينما أكد نجل المجنى عليه، أن المتهم دائم الشجار معهم، وليلة الجريمة انهال على والده بكرسى خشب بعدة ضربات، أسفرت عن مقتله فى الحال.