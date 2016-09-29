المتحدث العسكري: القوات المسلحة تتسلم عدد من ناقلات الجند المدرعة من أمريكا

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد محمد سمير، أنه تأكيدًا لعلاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، احتفلت القوات المسلحة بتسلم مجموعة من ناقلات الجند المدرعة المتطورة من طراز ” MRAP ” الأمريكية ، والتى تساهم فى دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحه فى تنفيذ مختلف المهام .

> وقال بيان للمتحدث العسكري، على صفحته الرسيمة بـ”فيسبوك” منذ قليل، أن مراسم الاحتفال بدأت بعرض فيلم تناول الإمكانات القتالية والفنية للمركبات الجديدة ، وألقى اللواء أح . خالد رشدى سليمان مدير المركبات بالقوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإعتزازه بالعلاقات العسكرية المتميزة التى تجمع البلدين .

> وأكد مدير المركبات أن تسلم المركبات الجديدة يعد أحد محطات الصداقة والتعاون بين البلدين ويحمل دلالات قوية عن عمق العلاقات الإستراتيجية والمصالح المشتركة على مدار عقود تم خلالها دعم مصر بالأسلحة والمعدات ونقل وتبادل الخبرات.

> من جانبه أكد تشارلز هوبر ملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة على أهمية الحدث بإعتباره مؤشر واضح على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ، والتى تمتد على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود لبناء القدرات الدفاعية والأمنية فى مصر.

> وأعرب السفير الأمريكى عن تطلعة لنجاح مصر فى مختلف المجالات مؤكداً أن تحقيق الإستقرار يؤدى إلى المزيد من النجاحات على المسارين الإقتصادى والإجتماعى مضيفاً أن مصر القوية هى أمن وإستقرار المنطقة بأثرها ومن مصلحة العالم أجمع أن يرى مصر حره مستقرة ذات دور فعالاً فى المنطقة .

> وفى نهاية الإحتفال قام الحاضرون بتفقد عدد من المركبات المصطفة فى ساحة العرض والتعرف على خصائصها وإمكاناتها الفنية والتى تتسم بالقدرة العالية على المناورة وخفة الحركة .

> حضر مراسم الإحتفال اللواء محمد أحمد مرسى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأمريكي بالقاهرة وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة.