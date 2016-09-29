«بريزنتيشن» تتفاوض مع «لاجاردير» لشراء حقوق البث لمباريات المنتخب والأندية المصرية

صرح مصدر مسؤول من شركة «بريزنتيشن»، بأنَّه سيتم عقد جلسة يوم الأحد المقبل بين شركتي «لاجاردير الفرنسية» و«بريزنتيشن المصرية»، لشراء حقوق البث الحي لمباريات المنتخب الوطني والأندية المصرية لمدة 12 عامًا.

وقال المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – لـ«ONA»، الخميس، إنَّ حقوق البث المقرر الحصول عليها بلغت بحد أدنى 500 مليون دولار، مشيرًا إلى أنَّه يتم التشاور لشراء حقوق البث الفضائي لمنطقة الشرق الأوسط بمبلغ يصل لـ750 مليون دولار.

جدير بالذكر أنَّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة عيسى حياتو، وقع أمس الأربعاء، عقود الاتفاق بين الكاف وشركة لاجاردير سبور الفرنسية للحصول على حقوق التسويق الخاصة بالاتحاد، حيث تم توقيع العقد الذي سيستمر حتى 2028 بحضور عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي، ورئيس الشركة الفرنسية.