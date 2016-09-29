صور.. مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب أفريقيا لتنشيط الاستثمار

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع قطاع التجارة والاستثمار بوزارة الصناعة والتجارة بجنوب إفريقيا ISA، على هامش فعاليات الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والتي اختتمت أعمالها اليوم بالقاهرة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تدعيم التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، حيث تم إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين عام 2009 برئاسة وزراء التجارة، والتي كان من أهم ثمارها تشكيل مجموعة عمل تختص بتنشيط الاستثمار، والوقوف على الفرص المتاحة، لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار- وفقًا لبيان – “نهتم بدعم العلاقات البينية مع جنوب إفريقيا، باعتبارها من كبرى دول القارة السمراء”، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار والهيئة يسعيان إلى البحث عن فرص الاستثمار التنموي الذي يهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم.

وقع مذكرة التفاهم رئيس هيئة الاستثمار محمد خضير، ونظيره الجنوب أفريقي السفير صادق جعفر، بحضور سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، “فوزي مافيمبلا”، و”ثابيزو موسي”، ممثل وزارة الصناعة والتجارة في جنوب أفريقيا، فضلًا عن ممثلي وزارة التجارة والصناعة المصرية.