القوات المسلحة تتسلم ناقلات جنود مدرعة من الولايات المتحدة

تأكيدًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، احتفلت القوات المسلحة بتسلم مجموعة من ناقلات الجند المدرعة المتطورة من طراز "MRAP" الأمريكية، والتى تساهم فى دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة فى تنفيذ مختلف المهام.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تناول الإمكانات القتالية والفنية للمركبات الجديدة، والقى اللواء أركان حرب خالد رشدى سليمان مدير المركبات بالقوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واعتزازه بالعلاقات العسكرية المتميزة التى تجمع البلدين.

وأكد مدير المركبات أن تسلم المركبات الجديدة يعد أحد محطات الصداقة والتعاون بين البلدين ويحمل دلالات قوية عن عمق العلاقات الاستراتيجية والمصالح المشتركة على مدار عقود تم خلالها دعم مصر بالأسلحة والمعدات ونقل وتبادل الخبرات.

من جانبه، أكد تشارلز هوبر، ملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة على أهمية الحدث باعتباره مؤشر واضح على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، والتى تمتد على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود لبناء القدرات الدفاعية والأمنية فى مصر.

وأعرب السفير الأمريكى عن تطلعه لنجاح مصر فى مختلف المجالات، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار يؤدى إلى المزيد من النجاحات على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، مضيفاً أن مصر القوية هى أمن واستقرار المنطقة بأثرها ومن مصلحة العالم أجمع أن يرى مصر حرة مستقرة ذات دور فعالاً فى المنطقة.

وفى نهاية الاحتفال قام الحاضرون بتفقد عدد من المركبات المصطفة فى ساحة العرض والتعرف على خصائصها وإمكاناتها الفنية والتى تتسم بالقدرة العالية على المناورة وخفة الحركة.

حضر مراسم الاحتفال اللواء محمد أحمد مرسى، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأمريكى بالقاهرة، وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة.