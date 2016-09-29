هالة فاخر: برنامجي يحمل رؤية إيجابية

كتبت : إنجي لطفي

كشفت النجمة هالة فاخر عن سعادتها بالعودة إلي جمهور برنامج ” انتبهوا إيها السادة” الذي تقدمه أسبوعيًا علي قناة الحياة، من خلال حلقات جديدة تحمل رؤية إيجابية لواقعنا علي حد تعبيرها.

> وأضافت هالة نناقش كل ما يشغل بال الأسرة المصرية والعربية، من موضوعات وملفات اجتماعية وأسرية بعيدًا عن السياسة المباشرة، والتلاسن الإعلامي الذي يضر ولا يفيد.

وتابعت نحرص علي تقديم المعلومة المفيدة، والفكرة البناءة وننشر أجواءًا إيجابية، وهذا لا يعني تجاهل السلبيات بل مناقشتها بشكل هادف بعيدًاعن التربص، ومن أجل إيجاد حلول للمشكلات، وليس توظيفها لمهاجمة شخص أو مؤسسة.

وعبرت هالة عن كامل رضائها عن مستوي التعاون مع شبكة تلفزيون الحياة، التي تحظي بنسبة مشاهدة مرتفعة، ومصداقية كبيرة لدي الجمهور المصري والعربي.