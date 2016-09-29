غدًا.. افتتاح مركز «إليكسندرينا للمؤتمرات» بالإسكندرية

يُفتتح مساء غد الجمعة برعاية وزارة الاستثمار ووزارة السياحة أحد أكبر مراكز المؤتمرات في الشرق الأوسط داخل أحد المشروعات المتكاملة ” اليكس ويست” بغرب الإسكندرية بطريق محور التعمير والذي يضم واحد من أكبر فنادق الإسكندرية راديسون بلو.

ويتكون مركز المؤتمرات المقام على مسطح 16000 م2 قاعة رئيسية كبري تتسع لثلاثة آلاف فرد ومزودة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية والترجمة الفورية وكذلك عدد (2) قاعة تتسع الواحدة إلي 200 شخص ، بالإضافة إلي (9) قاعات ستستخدم كورش عمل في المؤتمرات الكبرى والدولية.

ويعد مركز اليكسندرينا للمؤتمرات إضافة حقيقة للإسكندرية ، لاسيما في منطقة الامتداد الطبيعي بغرب بالإسكندرية والتي تضم المطار الرئيس ببرج العرب والمنطقة الصناعية و المنطقة الحرة ومنطقة إستاد القوات المسلحة، وغرب الإسكندرية يعد هو الامتداد الحتمي والمنطقة الواعدة التي بدأ رجال الأعمال يهتدون إليها، وقد كان مشروع اليكس ويست هو المشروع الرائد للإتجاه للغرب بمجموعة المساهمين من رجال الأعمال لإقامة مشروع متكامل سياحي بامتياز ويضم كافة العناصر الاستثمارية الخدمية.

وتماشياً مع احتياجات سياحة المؤتمرات فقد تم التخطيط والتصميم لزيادة الطاقة الفندقية داخل فندق راديسون بلو وهو من أفضل فنادق الإسكندرية بقدر 150 غرفة فندقية خمس نجوم لتصل إلي 430 غرفة فندقية، وسيتم البدء في العناصر التجارية والترفيهية بالمنطقة البينية فيما بين مركز المؤتمرات وفندق راديسون بلو أمام ملعب الجولف جزئياً لتحقيق قدر من التكامل والاحتياج الشديد للمنطقة التجارية.

وقد أعلنت الشركة المالكة للمشروع عن بدء تنفيذ المدرسة الدولية بطاقة ( 5 وينمو ) لخدمة منطقة غرب الإسكندرية ، وذلك بالتعاون مع واحدة من الشركات صاحبة الخبرة المتميزة في هذا التعليم الرفيع المستوى . ونحن نعلم أن الإسكندرية طال انتظارها ولازالت للتوسعة في النشاط الرياضي والاجتماعي الراقي وكثرت المحاولات ، والآن ولتنفيذ أحد عناصر المشروع المتكامل اليكس ويست سيتم البدء في تنفيذ نادي (ويست سيتي) بتصميمات من أكبر المكاتب الاستشارية (مكتب صبور) لإقامة نموذج فريد لنادي رياضي اجتماعي يحقق النهوض والتوسعة الرياضية والمستوى المتميز للملاعب وقدر الخصوصية الاجتماعية ويستغل في السياحة الرياضية.

وتصميم القائمين على الشركة استكمال عناصر المشروع بوجه حضاري متميز ولجعل هذا المشروع قاطرة للتنمية بغرب الإسكندرية قامت الشركة بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات العلاجية (بيت البترجي الطبية) والتي تناولت مسألة الصحة والعلاج بمنظور راقي ينافس على العالمية رأيناه في المستشفي السعودي الألماني بالقاهرة، ولتحقيق العنصر الطبي بالمشروع كمدينة طبية متكاملة تستهدف الرقي العلاجي واستقطاب السياحة العلاجية.

وانطلاقًا من إيمان القائمين على الشركة بواجبهم الاجتماعي تمت موافقة الجمعية العمومية على تنفيذ عدة مشروعات خدمية غير هادفة للربح تخدم أهالي المنطقة المحيطة سواء من حيث (الصحة ، والتعليم ، والتعليم المهني ) للنهوض بالمستوى العلمي والمهني لأولاد أهالي المنطقة، لاسيما وأن مثل هذه المشروعات كثيفة العمالة وتستقطب آلاف العمالة المباشرة وغير المباشرة . . . الأمر الذي يتوائم مع توجه الدولة وإرادتها لتفعيل مشاركة القطاع الخاص للخدمة المجتمعية والتأثير الإيجابي على المناطق المحيطة رأيناه جميعاً مثالاً يحتذي به في الإسكندرية بفكر القيادة السياسية لتغيير الواقع نحو الأفضل .