أمن القاهرة يطارد الإشغالات ويضبط 66 بائعا وإزالة 27 عربة مأكولات

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الموسعة التى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء عاطف البندارى حكمدار القاهرة، واللواء عصام شبل مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إزالة كل أوجه الإشغالات بمحيط المدارس في مناطق (المطرية ، المرج ، مدينة نصر ، السلام ، مدينه الشروق ، الموسكى ، باب الشعرية ، الأزبكية ، السيدة زينب ، الحدائق ، شبرا ، الساحل ، مصر القديمة ، الخليفة ).

وأسفرت الحملات عن ضبط ( 110 محاضر إشغال طريق – 579 إزالة إدارية – 68 إدارة محل بدون ترخيص – 66 بائعا متجولا – 15 غلق محلات لإدارتها بدون ترخيص – إزالة عدد 2 كشك بدون ترخيص – 6 عدم حمل شهادة صحية – 3 عربات كارو – 20 عربة يد – 15 مخالفة شروط ترخيص – 4 عجلات لبيع الفاكهة – 1 إخلاء إدارى – 2 لافتة إعلانات - 1 غرزة شاى ).