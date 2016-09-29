تأجيل محاكمة متهمي «خلية المتفجرات» لجلسة 24 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”خلية المتفجرات”، لجلسة 24 أكتوبر.

وجاء التأجيل، لحضور المحامي الأصيل عن المتهمين الأول والثالث، وللقرارات السابقة، حسبما أفاد مراسلنا.

وقررت المحكمة إحالة المحامي عماد مبارك، للهيئة التأديبية للمحاميين بمحكمة الاستئناف، لإخلاله بالسلوك المهني ونكوصه عن مصالح موكليه، لتخلفه عن حضور جلسة المحاكمة دون تعيين من ينوب عنه، مما عرقل نظر الدعوى.

وأشار القاضي للدفاع – في مستهل الجلسة – إلى أنه لا يليق أن تصل الساعة إلى الثانية ظهرًا ولم يمثل أحد محاميي الدفاع لحضور الجلسة، متابعًا أن هذا لا يليق وأن المحكمة نبهت أكثر من مرة على الالتزام بالحضور دون جدوى.

يواجه المتهمون على ذمة القضية “تكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة، الشروع في القتل، إنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة”.