المؤبد 25 سنة لـ 62 متهمًا في أحداث عنف بالمنيا‎

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط، قضت اليوم الخميس، بسجن 62 متهماً بالمؤبد 25 سنة،غيابياً و16 أخرين بالسجن المشدد 10سنوات لكل منهم حضورياً، بينهم قبطى يدعى رفقى صبحى ينى، وبراءة 7 متهمين أخرين حضورياً، لعدم كفاية الأدلة، في قضية إقتحام وحرق محكمة مركز ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا.

كما تضم 85 متهمًا، بينهم 23 حضوريًا والباقون غيابياً، ذلك كما صرح كلًا خالد الكومى ومحمد سمير الفرا، المحامين بالمنيا.

وكانت المحكمة قد نظرت القضية، التي صدر فيها الحكم، على مدار 7 جلسات متوالية منذ إحالتها إلي القضاء العسكرى في أوائل شهر مايو الماضي.

> وكان النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، أحال المتهمين في هذه القضية، إلي القضاء العسكرى فى شهر مايو الماضى، بتهم الإنتماء إلى جماعة محظورة، تأسست علي خلاف أحكام القانون، وإقتحام وحرق منشآت عامة وحكومية ومبان قضائية، والتحريض على العنف والتظاهر، ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة، وذلك عقب فض إعتصامات أنصارالمعزول محمد مرسي.