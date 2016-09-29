مؤمن زكريا: فوز الأهلي أهم من تسجيلي للأهداف

مراسل ONA:

أعرب مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالهدف الذي سجله في شباك فريق وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعت الفريق أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف.

> وقال مؤمن إنه رغم سعادته بالهدف الذي سجله، إلا أن الأهم بالنسبة له هو فوز الفريق وتحقيق الإنتصار الثالث على التوالي في مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن أداء الفريق كان مميزا خلال لقاء دجلة.

> وأشار لاعب الأهلي إلى أن الهدف الذي سجله في شباك دجلة هو الأول له منذ أخر هدف سجله أمام إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر، مضيفا أنه رغم عدم إحرازه للأهداف في المباريات الماضية، إلا أنه يسعى جاهدا لمساعدة زملائه وصناعة الفرص والظهور بشكل فعال يساعد الفريق على تحقيق الفوز.

> وأكد مؤمن زكريا، على سعادته بالتعامل مع الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق، مشيرا إلى يحرص دائما على تنفيذ التعليمات بكل دقة.

> وأوضح لاعب الأهلي أن مسابقة الدوري هذا الموسم لن تكن سهلة على الإطلاق، نظرا للتدعيمات التي قامت بها الفرق قبل بداية الموسم، مؤكدًا أن الأهلي يملك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات يمكنهم التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

> وأشار مؤمن إلى أن وجود أكثر من لاعب بمركزه يخلق منافسة شريفة بين جميع اللاعبين للحصول على ثقة الجهاز الفني، موضحا أن هذا الأمر يفيد الفريق بشكل جيد ويجعل كل لاعب يخرج أقصى ما لديه للتواجد في التشكيل الأساسي.