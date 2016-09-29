أنفانتينو: المنتخبات الإفريقية في كأس العالم ستزيد من 5 إلى 7

أكد جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم أن زيادة المنتخبات الإفريقية المشاركة فى كأس العالم سيحدث فى المستقبل، مؤكدًا أن العدد سيزيد من 5 إلى 7 منتخبات.

> أضاف انفانتينو أنه يأمل فى تحقيق ذلك إلا أن الأمر ليس بيده لأنه متوقف على ما سيتم المخططات من قرارات فى اجتماعات الفيفا.

> وأكد رئيس الفيفا أن خطته لزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 40 منتخبا ستحقق فى المستقبل بشكل مؤكد.

> وأكد انفانتينو انته يعرف الكثير عن الكرة المصرية وخاصة اللاعبين الذين اخترقوا فى أوروبا مثل محمد صلاح وأحمد حسام ميدو.