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أنفانتينو: المنتخبات الإفريقية في كأس العالم ستزيد من 5 إلى 7

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أنفانتينو: المنتخبات الإفريقية في كأس العالم ستزيد من 5 إلى 7 أنفانتينو: المنتخبات الإفريقية في كأس العالم ستزيد من 5 إلى 7

أنفانتينو

أكد جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم أن زيادة المنتخبات الإفريقية المشاركة فى كأس العالم سيحدث فى المستقبل، مؤكدًا أن العدد سيزيد من 5 إلى 7 منتخبات.
> أضاف انفانتينو أنه يأمل فى تحقيق ذلك إلا أن الأمر ليس بيده لأنه متوقف على ما سيتم المخططات من قرارات فى اجتماعات الفيفا.
> وأكد رئيس الفيفا أن خطته لزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 40 منتخبا ستحقق فى المستقبل بشكل مؤكد.
> وأكد انفانتينو انته يعرف الكثير عن الكرة المصرية وخاصة اللاعبين الذين اخترقوا فى أوروبا مثل محمد صلاح وأحمد حسام ميدو.

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