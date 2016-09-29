تأجيل محاكمة 37 متهمًا بـ«الاستيلاء على أموال مصابي الثورة» لـ 29 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار رأفت المالكي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 37 متهمًا بـ”الاستيلاء على أموال المجلس القومي لرعاية مصابي وأُسر شهداء ثورة يناير”، لـ 29 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لمعرفة ما إذا تم صرف تعويضات المصابين من عدمه، حسبما أفاد مراسلنا.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ” الاستيلاء على أموال المجلس – المُشار إليه – عبر التزوير في أوراق رسمية، حيث اتهمتهم بتزوير محررات رسمية عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقدمة من المجلس القومي لمصابي الثورة وذوي الشهداء”.