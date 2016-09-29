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الأمور المستعجلة تقضي بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

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الأمور المستعجلة تقضي بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» الأمور المستعجلة تقضي بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

 

جزيرتي تيران وصنافير (أرشيفية)

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، بقبول استشكالين أقامهما المواطن خيري عبدالفتاح، والمحامي أشرف فرحات، حسبما أفاد مراسلنا.

ويطالب الاستشكالان بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة، ما يترتب عليه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وأقام الاستشكالين المحامي أشرف فرحات، والمواطن خيري عبد الفتاح، وطالبا فيهما بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن “اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري”.

يُذكر أن أصدرت محكمة القضاء الإداري – يونيو الماضي- حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

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