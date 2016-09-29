3 نوفمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بالتظاهر في أحداث عنف العجوزة

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، إعادة محاكمة متهم بالتظاهر في أحداث عنف العجوزة، يُدعى”عادل عبدالله” إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود، ومحمد محمد عمارة.

وحُكم في جلسة سابقة على المتهم – غيابيًا – بالسجن المشدد 5 سنوات في الأحداث التي وقعت في محيط منطقة العجوزة بشهر نوفمبر 2014، ودفع المتهم ببطلان الإجراءات، وطلب إعادة محاكمته.