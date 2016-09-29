سقوط نصاب يستولى على أموال الشباب بزعم تعيينهم "كمسارية" بالسكة الحديد

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة، من ضبط نصاب استولى على 2000 جنيه من شباب مقابل تعيينهم فى السكة الحديد.

اعترف المتهم "ج.س" باستيلائه على 1250 جنيه من كل شاب كدفعة أولى من مبلغ 10 آلاف جنيه، نظير تعيينهم كمسارية بهيئة السكك الحديد، وتوقيعه إيصال أمانة على بياض بالمبلغ باسم وهمى.

وتبين أن المتهم هارب من قضيتين آخرهما القضية جنح مركز شرطة العياط، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.