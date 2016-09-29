ضبط مسجل شقى خطر بحوزته 6 كيلو حشيش بالغربية

تمكن ضباط مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والعقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر مقيم قرية كفور بلشاى، وبحوزته 23 طربة حشيش تزن 6 كيلو جرام ومبلغ 248ألف جنيه بقصد الاتجار.

كانت تحريات الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات، قد أكدت قيام المتهم طه محمد طه الجربانى 27 سنة عاطل مقيم قرية كفور بلشاى مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 6 قضايا مخدرات وخطف وسرقة بالإكراه وقتل وشروع فى قتل وسلاح نارى، أخرها القضية 23790 جنايات مركز كفر الزيات "سلاح نارى" ومطلوب ضبطه فى القضية 23790 جنايات كفر الزيات "سلاح نارى"، والقضية 8695 جنايات المركز قتل وشروع فى قتل وحيازة سلاح نارى ومخدرات بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، واتخاذه من منطقة كفور بلشاى مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم عرض المعلومات على اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية وجه بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية قاده العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز ومعاونوه، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 23 طربة حشيش تزن 6 كيلو جرام و248 جنيها، وتم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع.

وتحرر المحضر 30062 جنايات مركز كفر الزيات، وتولت النيابة التحقيق.