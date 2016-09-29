ضبط المتهم الهارب من سيارة ترحيلات أثناء تسليمه لقسم السيدة زينب

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهم الهارب من سيارة الترحيلات بمنطقة السيدة زينب أثناء ترحيله من سجن 15 مايو إلى قسم شرطة السيدة، عقب معافلة القوات المكلفة بحراسته.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما غافل جمعة ناصر جمعة جاد الرب، وشهرته إسلام خردة 24 سنة بائع خردة - والمحبوس بسجن 15 مايو من تاريخ 4/8/2015م على ذمة القضية رقم 4061 لسنة 2015م إدارى السيدة زينب "مخدرات" والمرحل من السجن إلى ديوان القسم على ذمة عرضه على محكمة الجنايات فى القضية المشار إليها، - الحرس وقفز من سيارة الترحيلات حال مرورها بشارع الخضيرى.

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بسرعة تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لسرعة ضبط الهارب، وتم إعداد الأكمنة بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأماكن تردده إلى أن أمكن ضبطه، ونفى تواطؤ أى من قوة الترحيل فى واقعة الهروب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.