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شرطة التموين تضبط 7 طن مواد غذائية مجهولة قبل ترويجها بالقاهرة

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شرطة التموين تضبط 7 طن مواد غذائية مجهولة قبل ترويجها بالقاهرة شرطة التموين تضبط 7 طن مواد غذائية مجهولة قبل ترويجها بالقاهرة

>كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

واستهدفت الحملات التى تمت بقيادة اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وإشراف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، مواجهة أية حالات غير مبررة لرفع السلع خاصةً السلع الأساسية واللحوم وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، وضبط القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت عن ضبط 66 قضية تموينية شملت مضبوطات (25 اسطوانة بوتوجاز، 230 كيلو لحوم و30 كيلو جمبرى – 2طن ونصف أرز –2طن دقيق مدعم –340 كيلو زيت - 37801.500  طن ماسك وجه، 1.200 طن غطاء رأس 8000  جوانتى طبى 2804علبة سجائر – 200جنط سيارة 560 كيلو عصير،  500 كيلو مكرونة، 740 كيلو لبن بودرة وحليب، 270 عبوة تونة، 100 كيلو عدس 350 كيلو دقيق بسبوسة، 10000 متر خرطوم ضغط هواء، 3600 موتور خلاط  60  موتور مياه، 7200  قلم جاف، 2000 استيكر، 1200 استيكة 300 ألة حاسبة، 50 رزمة ورق ، 250 كيلو حبر طباعة، 168 كارت شحن ).

 

 


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