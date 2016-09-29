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الطيران المدني: إيقاف إصدار تذاكر سفر تبدأ وتنتهي خارج مصر للحفاظ على الجنيه

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الطيران المدني: إيقاف إصدار تذاكر سفر تبدأ وتنتهي خارج مصر للحفاظ على الجنيه الطيران المدني: إيقاف إصدار تذاكر سفر تبدأ وتنتهي خارج مصر للحفاظ على الجنيه

شريف فتحي وزير الطيران المدني

مراسل ONA:

أصدر شريف فتحي وزير الطيران المدني قرارًا بإيقاف إصدار تذاكر سفر، تبدأ وتنتهي خارج جمهورية العربية، ولا يتضمن خط سير الرحلة أى نقط داخل مصر اعتباراً من ٥ أكتوبر ٢٠١٦ ولمدة عام، جاء ذلك في بيان وسمي لوزارة الطيران المدني.

 وقال البيان تلاحظ مؤخراً ازدياداً كبيراً فى مبيعات بعض وكلاء السياحة لتذاكر سفر أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية ، والتي تبدأ وتنتهى خارج جمهورية مصر العربية ، ولخطوط سفر لا تتضمن أى نقطة داخل مصر ، واضاف البيان جاء القرار لتحقيق استفادة من فروق سعر صرف الجنيه المصرى بين السعر الرسمي والسوق السوداء مما يضر بالاقتصاد القومي ، وسيتم مراجعة هذا القرار بشكل دورى لاتخاذ ما يلزم .

 

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