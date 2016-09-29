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وصول وسفر 100 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر خلال أغسطس

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وصول وسفر 100 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر خلال أغسطس وصول وسفر 100 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر خلال أغسطس

ميناء البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 100 ألف راكب خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال استقبال 30 ألف راكب ومغادرة 70 ألف راكب، بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا شهد وصول وسفر 56 ألف راكب وذلك من خلال استقبال 10 آلاف راكب ومغادرة 46 ألف راكب.

وشهد ميناء نويبع وصول وسفر 30 ألف راكب من خلال استقبال 18 ألف راكب ومغادرة 12 ألف راكب فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 14 ألف راكب من خلال استقبال 2000 راكب ومغادرة 12 ألف راكب.

وأضاف أن موانئ الهيئة شهدت خلال نفس الفترة وصول وسفر 2663 راكبا وذلك من خلال استقبال 1178 سائحا ومغادرة 1485 سائحا بموانئ شرم الشيخ والغردقة.

وشهد ميناء شرم الشيخ وصول وسفر 681 سائحا وذلك من خلال استقبال 332 سائحا ومغادرة 349 سائحا، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 1982 سائحا باستقبال 846 سائحا ومغادرة 1136 سائحا.

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