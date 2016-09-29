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بالصور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال رصف طريق «الخارجة -أبو طرطور»

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بالصور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال رصف طريق «الخارجة -أبو طرطور» بالصور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال رصف طريق «الخارجة -أبو طرطور»

اللواء عشماوي خلال تفقده أعمال الرصف

تفقد اليوم الخميس، اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، عمليات إعادة رصف وتقوية طريق الخارجة أبو طرطور بطول 42 كم بتكلفه 80 مليون جنيه منهم ازدواج 3 كم من الطريق وتوسعته ليصبح عرض الطريق 9 أمتار والذى يتم تنفذه من موازنة وزارة النقل ( الهيئة العامة للطرق والكباري ) ،ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال بالطريق في نوفمبر.

ووجه المحافظ على ضرورة مراعاة مقاييس الجودة في أداء الأعمال مع الالتزام الكامل لإنهاء جميع الأعمال المقررة في التوقيتات المحددة لها ووضع علامات إرشاديه بمناطق العمل لتلافى وقوع بالطريق أثناء عمليات الرصف.

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