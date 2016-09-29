دراسة: تقليل الملح والدهون والسكر يحمى من الكولسترول وأمراض القلب

كشف علماء أن تناول الطعام الصحى له نفس تأثير عقار ستاتين المضاد للكولسترول فى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب الدراسة –التى نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية - فإن تناول هذه الحبوب بشكل يومى توفر نفس مستوى الحماية الذى يوفره اتباع نظام غذائى منخفض فى نسبة الملح والدهون والسكر.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول عقار الستاتين أو اتباع هذه الأنواع من الأنظمة الغذائية يقلل من مستويات الكولسترول من البروتين الدهنى منخفض الكثافة فى الدم وهو ما يساعد فى الحماية من الإصابة بالسكتات والنوبات القلبية، فضلا عن أمراض القلب.

وأكد خبراء أنه على الرغم من التوصل لتلك النتائج إلا أن عقار الستاتين مازال يصنف على أنه العلاج الأول للكولسترول.

من جانبه، قال الدكتور مارك ساباتين الذى ترأس البحث بجامعة هارفارد إن "الآثار المترتبة على هذه النتائج تستحق اهتماما خاصا".