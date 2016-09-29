أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: تقليل الملح والدهون والسكر يحمى من الكولسترول وأمراض القلب

Google+ Print
دراسة: تقليل الملح والدهون والسكر يحمى من الكولسترول وأمراض القلب دراسة: تقليل الملح والدهون والسكر يحمى من الكولسترول وأمراض القلب

>(أ ش أ)

كشف علماء أن تناول الطعام الصحى له نفس تأثير عقار ستاتين المضاد للكولسترول فى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

وبحسب الدراسة –التى نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية - فإن تناول هذه الحبوب بشكل يومى توفر نفس مستوى الحماية الذى يوفره اتباع نظام غذائى منخفض فى نسبة الملح والدهون والسكر.

 

وأشارت الدراسة إلى أن تناول عقار الستاتين أو اتباع هذه الأنواع من الأنظمة الغذائية يقلل من مستويات الكولسترول من البروتين الدهنى منخفض الكثافة فى الدم وهو ما يساعد فى الحماية من الإصابة بالسكتات والنوبات القلبية، فضلا عن أمراض القلب.

 

وأكد خبراء أنه على الرغم من التوصل لتلك النتائج إلا أن عقار الستاتين مازال يصنف على أنه العلاج الأول للكولسترول.

 

من جانبه، قال الدكتور مارك ساباتين الذى ترأس البحث بجامعة هارفارد إن "الآثار المترتبة على هذه النتائج تستحق اهتماما خاصا".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365