ضبط 43 حالة تهرب ضريبي وجمركي بقيمة 115 مليون بالبحر الأحمر

تلقى اللواء يسري خليفة، مدير الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم، إخطارًا من اللواء جرير مصطفى وكيل الإدارة، يفيد إشراف العميد محمد بهاء، مدير الإدارة لفرع الجنوب، على حملة قادها العميد محمد عيسى، مدير مباحث الضرائب والرسوم بالبحر الأحمر،

أسفرت الحملة عن ضبط 7 حالات تهرب ضريبي، لمنشآت سياحية وتجارية ومقاولات بقيمة 115 مليون جنيه، وضبط 11 حالة تهرب جمركي مختلفة من سجائر وملابس، وكذلك ضبط 25 حالة تهرب ضرييى للملاهى الليلة بمبلغ 67 ألف جنية.

تم تحرير المحاضر اللازمة والتصالح فى عدد من الحالات المضبوطة، وجارى مناقشة وتقنين وضع الآخرين.