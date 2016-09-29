محافظ بني سويف : ينفي تخصيص حديقة سعيد النجار

كتب : محمد شعبان

قرر المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بقاعات الأفراح المقامة بحديقة المهندس سعيد النجار، “وذلك بعد انتهاء عقد المؤجر” وإزالة أية مخالفات تحجب الرؤية، لتصبح الحديقة مكاناً عامًا ومتنزهًا لأهالي بني سويف.

وإرسل المحافظ رسالة واضحة ومحددة، مفادها أن المحافظة أول من تطبق القانون على نفسها، لتكون قدوة في مواجهة مخالفات البناء وأنها عازمة على تطبيق القانون على الجميع، بما يخدم الصالح العام.

ويتضمن تصور تطوير الحديقة تقسيمها إلي 14 قطعة تتخللها مساحات خضراء، لتعطى شكلاً جماليًا للمكان الواقع على كورنيش النيل، والذي يعد متنفس حيوي لأهالي المحافظة، بالإضافة لتقديم مأكولات خفيفة ومشروبات (كافيه) للجمهور، طبقًاً لشروط المزايدة التي سيتم طرحها وتضم إشراف كامل، وإدارة لنشاط الحديقة بحيث تكون على المستوى الجمالي المطلوب.

يُذكر أنه قد ترددت بعض الشائعات على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وبين المواطنين أن المحافظة بصدد بيع الحديقة أو تخصيصها لجهات بعيينها، وهو ما لا يمت للحقيقة بأي صلة