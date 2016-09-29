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«النيابة» تحقق في تورط طيارين بقتل جارهم في منطقة النزهة

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«النيابة» تحقق في تورط طيارين بقتل جارهم في منطقة النزهة «النيابة» تحقق في تورط طيارين بقتل جارهم في منطقة النزهة

أرشيفية

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المحامي العام الأول المستشار إبراهيم صالح، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة تورط طيارين في مقتل مواطن بمنطقة النزهة، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت النيابة العامة – في وقت سابق – بتشريح الجثة، للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها.

بدأت الواقعة عند ورود إخطار يفيد بمقتل شخص خلال مشاجرة بإحدى العقارات بمنطقة النزهة.

وتبين من التحريات الأولية، أن مشاجرة نشبت أمس الأربعاء بين الطيارين والمجني عليه إثر خلافات على ترك العقار، الذي يسكن به المتهمين بنظام الإيجار القديم، حيث اتفق صاحب العقار مع سكان العقار على ترك منازلهما نظير مقابل مادي.

وتطورت المشادة بين أطراف المشاجرة إلى مشاجرة بالأيدي، ما أسفرت عن وفاته في الحال، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

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