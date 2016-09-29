إصابة عبد الشافي وغموض موقفه من مباراة الكونجو

أعلن نادي أهلي جدة عن إصابة ظهيره محمد عبد الشافي، والذي من المقرر انضمامه إلى قائمة منتخب مصر لمواجهة الكونجو في تصفيات مونديال 2018.

ولم يشارك عبد الشافي في فوز فريقه على الفيصلي 2-1 في دور الـ16 من كأس ولي العهد السعودي.

وذكر الموقع الرسمي لأهلي جدة أن الجهاز الطبي أوصى بمنح عبد الشافي فترة راحة، بعد تعرضه لإصابة في وتر العضلة الخلفية اليسرى أثناء التدريبات التي سبقت مباراة الفيصلي.

لكن لم يكشف الموقع عن الفترة التي سيحتاجها عبد الشافي من أجل التعافي، وموقفه من الانضمام إلى منتخب مصر.

وأشار الموقع إلى أن عبد الشافي سيواصل مع اللاعبين المصابين برنامجيه العلاجي والتأهيلي طوال لمدة 3 أيام داخل العيادة الطبية بالنادي استعدادا لعودة التدريبات السبت المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونجو يوم التاسع من أكتوبر المقبل في افتتاح مشوار تصفيات المونديال.