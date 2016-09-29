ضبط عاطل لاتهامه بسرقة الكابلات الكهربائية بأكتوبر

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة الكابلات الكهربائية بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزته سيارة محملة بكمية من الكابلات المسروقة وسلاح نارى، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تفيد سرقة عاطل للكابلات الكهربائية وبيعها لتجار الخردة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته سيارة ملاكى محملة بكابلات كهربائية بالإضافة إلى حيازته فرد خرطوش، وتبين أن المتهم سابق إتهامه فى 32 قضية وصادر ضده 10 أحكام قضائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.