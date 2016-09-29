تجديد حبس المتهمين بالهجوم على كمين "المريوطية"

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، حبس "هيثم.م" 46 سنة و"غريب.ب" 20 عاماً 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإطلاق النيران على قوة أمنية وإصابة مجندين تابعين للإدارة العامة للمرور وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استقلا دراجة بخارية وأطلقا النيران على الخدمات المرورية المعينة أسفل محور المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية، ما تسبب فى إصابة مجندين من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، برش خرطوش فى أنحاء متفرقة من الجسد، نتيجة وجود خلافات بين أحدهم وأحد أفراد الكمين.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول اتفق مع المتهم الثانى على التوجه أعلى محور المريوطية مستقلين دراجة نارية قيادة وملك الثانى، وعقب وصولهما أعلى محل الحادث أطلق الأول عيار خرطوش من السلاح المضبوط بحوزته صوب الخدمات المرورية المتواجدة أسفل المحور، ما أدى إلى إصابة المجندين، وأرشد المتهم الثانى عن الدراجة النارية المستخدمة حيث تم ضبطها بمسكنه.