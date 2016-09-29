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تأجيل محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مصابى ثورة يناير لـ29 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مصابى ثورة يناير لـ29 ديسمبر تأجيل محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مصابى ثورة يناير لـ29 ديسمبر

>كتب محمود نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار رأفت المالكى، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 37 متهماً بالاستيلاء على أموال المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير لجلسة 29 ديسمبر.

 

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم الاستيلاء على أموال المجلس المشار إليه عبر التزوير فى أوراق رسمية، حيث اتهمتهم بتزوير محررات رسمية عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة للاستيلاء على أمول التعويضات المالية المقدمة من المجلس القومى لمصابى الثورة وذوى الشهداء.


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