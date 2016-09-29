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جنايات شبرا الخيمة تخلي سبيل محمود السقا وأحمد سالم

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جنايات شبرا الخيمة تخلي سبيل محمود السقا وأحمد سالم جنايات شبرا الخيمة تخلي سبيل محمود السقا وأحمد سالم

محمود السقا

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة إخلاء سبيل الصحفي محمود السقا، والمحامي وأحمد سالم، وجابر البنا، بكفالة ٥ الاف جنيه، بعد اتهامهم  بالانضمام لحركة “25 يناير” بالمخالفة للقانون.

وكانت النيابة أسندت للصحفي محمود السقا والمتهمين الآخرين تهم التحريض على التظاهر احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل .

كما أسندت النيابة للمتهمين تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تريد تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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