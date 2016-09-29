ألتراس أهلاوي: «محاولات إبعاد الجمهور عن المدرجات لن تحدث ونسعى للعودة»

أعلن ألتراس أهلاوي، أنَّ محاولات إبعاد الجمهور عن مدرجات كرة القدم لن تحدث بأي شكل من الأشكال، مؤكدين أنَّ الجمهور سيظل يسعى في العودة لمدرجاته وحصوله عن مكانه الطبيعي كجمهور لكرة القدم بالرغم من كل المحاولات لإبعاده – حسب وصفهم.

وأضاف «أهلاوي» عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، :«بعد ما حدث في مباراة كرة اليد بين الاهلي والجزيرة في بداية الدوري ورغبة الجمهور في الحضور وذلك لتشوق الجمهور للرجوع لمدرجاته، وبعد تحويل الجمهور للمحاكمة وتأجيلها ليوم ١١ اكتوبر ،، عاد الجميع يتسائل ما العمل وما الحل ؟!».

وأوضحت الصفحة:«على مدار أربع سنوات والجمهور يحاول تقديم حلول ومبادرات ومساعدات لحل الأزمة لعودة جمهور الكرة لمكانه الطبيعي في المدرجات ولكن لم يرى الجمهور أي دعم أو خطوات جدية للعودة وكلها مجرد وعود».

واستطردت:”على العكس عندما يقرر الجمهور الذهاب لمباراة مسموح بشكل رسمي بحضور الجماهير فيها يحدث قبض وحبس واتهام الجمهور بمحاولة اقتحام ناديه لحضور مباراة هي في الأصل بحضور جماهيري ولم يسأل أحد نفسه لماذا لم يحاول الجمهور اقتحام أول مباراتين في دوري كرة القدم “الأهلي والاسماعيلي – الأهلي والمقاولون” !!!»، مؤكدة أنَّ ذلك يدل على أن الجمهور هو أكثر من يسعى للوصول لحلول في هذه الأزمة بالرغم من كثرة الوعود التي يتم سماعها».